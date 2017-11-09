Что будет делать Владимир Путин сегодня в Челябинске

Сегодня, 9 ноября, глава государства Владимир Путин прибудет в Челябинск. Он посетит второй день XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана и встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

В рамках темы форума «Развитие человеческого капитала» президенты двух стран, а также главы министерств, ведомств и других регионов, представители крупного бизнеса России и Казахстана посетят тематическую выставку, примут участие в заседании Российско-Казахстанского Делового совета, а также в форуме ректоров вузов России и Казахстана. Предусмотрены и другие мероприятия.

Президенты подпишут совместное заявление по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан (22 октября 1992 года). Ожидается подписание ряда других межгосударственных, межправительственных, региональных и бизнес-документов.

Кроме того, президент России Владимир Путин прибудет на новую площадку Челябинского компрессорного завода, производство на которой было открыто в январе 2017 года. Продукция южноуральского завода позволит снизить зависимость российских предприятий от экспорта.