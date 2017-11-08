Екатеринбургским чиновникам поднимут зарплаты

Комиссия по местному самоуправлению Гордумы Екатеринбурга рассмотрела вопрос о повышении зарплат муниципальным служащим. Речь идет об индексации зарплат на 4% по указу губернатора области, применения районного коэффициента и «муниципальной индексации по дорожной карте», которая была принята по рекомендации областного правительства.

По данным начальника городского департамента финансов Анны Турунцевой, с учетом указанных изменений ежемесячные оклады чиновников составят: для руководителей аппарата – 37 669 рублей; для заместителей глав – от 28 047 до 29 910 рублей, для специалистов – от 17 279 до 18 832 рублей, пишет портал "Новый день". Депутаты сочли информацию удовлетворительной и вынесли вопрос на пленарное заседание думы.