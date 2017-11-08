И.о. главы свердловского СУ СКР стал Михаил Бусылко

Бывший первый заместитель Валерия Задорина полковник юстиции Михаил Бусылко назначен исполняющим обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области. Как сообщают СМИ, Задорин ушел в отпуск.



В пресс-службе ведомства назначение пока не комментируют.



Напомним, что ранее Валерий Задорин был временно отстранен от должности руководителя регионального СКР. Это произошло после визита Путина в Екатеринбург, когда президент возмутился «борзотой» руководства Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, где работники долгое время не получали зарплату.