Матвиенко оценила последствия возможного разрыва дипотношений с Украиной
8 ноября 2017, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
Валентина Матвиенко рассказала, какие последствия будет иметь возможное решение властей Украины разорвать дипломатические отношения с Россией.Председатель Совета Федерации отметила, что данный шаг был бы катастрофическим, пишет «Российская газета». По мнению Матвиенко, больнее всего прекращение дипломатических отношений между двумя государствами ударит по украинскому народу, поэтому он «должен сказать свое слово».
Сообщения о том, что в Киеве задумались над разрывом отношений с РФ, появились в СМИ накануне. Сегодня эту информацию прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.