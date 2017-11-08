Матвиенко оценила последствия возможного разрыва дипотношений с Украиной

Валентина Матвиенко рассказала, какие последствия будет иметь возможное решение властей Украины разорвать дипломатические отношения с Россией.

Председатель Совета Федерации отметила, что данный шаг был бы катастрофическим, пишет «Российская газета» . По мнению Матвиенко, больнее всего прекращение дипломатических отношений между двумя государствами ударит по украинскому народу, поэтому он «должен сказать свое слово».

Сообщения о том, что в Киеве задумались над разрывом отношений с РФ, появились в СМИ накануне. Сегодня эту информацию прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.