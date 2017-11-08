Украина расторгла соглашение с РФ о взаимных поставках вооружения

Украинское правительство в одностороннем порядке расторгла соглашение с Россией о взаимных поставках вооружения и военной техники, согласно которому Россия и Украина не могут передавать или продавать товары военного назначения физическим и юридическим лицам, а также правительствам третьих стран без согласования. Соглашение было подписано 8 февраля 1995 года. Решение принято кабинетом министров без обсуждения, сообщает портал "Москва 24".



В середине октября Украина расторгла соглашение с РФ о сохранении специализаций военных предприятий, а в августе был денонсирован договор о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны.



Накануне власти Украины ввели санкции в отношении 42 российских компаний. В список запрещенных предприятий вошли компании пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования.



Также обсуждается возможность разрыва дипотношений с Россией. Заседание Верховной рады по этому поводу состоится 16 ноября.



