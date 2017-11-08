Бизнесмен Полонский заявил, что намерен баллотироваться на пост президента РФ

В среду, 8 ноября, предприниматель Сергей Полонский заявил, что намерен баллотироваться на пост президента России.

Ранее бизнесмена в рамках амнистии освободили от пяти лет отбывания наказания в колонии за мошенничество. После заседания в Мосгорсуде Полонский сообщил журналистам, что официально выдвигает свою кандидатуру на столь высокую должность, передает РИА "Новости".

Напомним, предпринимателю удалось избежать заключения в колонию в связи с тем, что его деятельность была переквалифицирована на более мягкую статью.