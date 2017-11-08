МИД назвал одну из главных тем ближайшей встречи Путина и Трампа

МИД РФ назвал одну из главных тем ближайшей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По мнению замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, на встрече российского лидера с американским президентом, основной станет тема денуклеаризации Корейского полуострова и ситуации, которая сейчас сложилась в этом регионе.

Дату, когда встретятся Путин и Трамп, высокопоставленный сотрудник МИД РФ уточнить не смог, - передает РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Владимир Путин готов встретиться с американским коллегой на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 10-11 ноября.