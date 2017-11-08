Иосиф Пригожин заявил, что не станет голосовать на выборах за Собчак

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не станет голосовать на выборах президента в 2018 году за Ксению Собчак, несмотря на то, что не испытывает к телеведущей никакой антипатии.

Пригожин полагает, что человек должен заранее подготовиться к политической жизни, а девушка, которую с детства "кормили золотой ложкой", вряд ли знает много о настоящих сложностях. Как уточняет в среду, 8 ноября, портал "СтарХит", продюсер подчеркнул, что скорее он может баллотироваться на пост президента РФ, поскольку он ознакомлен с ключевыми жизненными принципами.

Он добавил, что быть главой страны – это большая ответственность.