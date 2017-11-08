В МИД России рассказали, когда Северная Корея может нанести ракетный удар по США

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов в среду, 8 ноября, рассказал, когда Северная Корея сможет нанести ракетный удар по территории США.

По словам специалиста, Пхеньяну удастся нанести удар ракетами большой дальности по Америке лишь через 2-3 года. Об этом Ульянов сообщил в ходе интервью агентству Bloomberg.

Он уточнил, что власти КНДР непременно получат за это время межконтинентальные баллистические ракеты, если не будет найдено политическое решение сложившейся ситуации. Ульянов подчеркнул, что данные программы необходимо остановить уже сейчас.