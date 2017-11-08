Лавров: Владимир Путин готов встретиться с Дональдом Трампом

В среду, 8 ноября, министр иностранных дел РФ заявил, что российский лидер Владимир Путин готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита АТЭС, который проходит во Вьетнаме.

Глава МИД России подчеркнул, что российская сторона слышит заявления американского политика о том, что он планирует провести встречу со своим коллегой из РФ. По словам Лаврова, Владимир Путин готов к беседе с Дональдом Трампом, и руководство США об этом знает, передает ТАСС.

В настоящий момент, согласно последней информации, графики лидеров России и США находятся на стадии согласования. В скором времени будет объявлено о точном времени встречи.