СМИ: власти Украины готовятся к разрыву дипотношений с РФ
8 ноября 2017, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 7 ноября, в СМИ появилась информация о том, что Украина готовится разорвать дипотношения с РФ.
Депутат Верховной рады Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, в которой подразумевается прекращение официальных дипломатических отношений между двумя странами. Как сообщает издание "Коммерсант", ссылаясь на ряд источников, данную поправку 16 ноября поддержат большинство парламентариев.
Закон сможет вступить в силу лишь после указа украинского лидера Петра Порошенко. Если он будет подписан, то на территории Украины будут закрыты российские дипучреждения, и то же самое произойдет в России с украинскими.
В этом случае Белоруссия или Швейцария будут представлять интересы Украины в РФ.