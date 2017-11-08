СМИ: власти Украины готовятся к разрыву дипотношений с РФ

Во вторник, 7 ноября, в СМИ появилась информация о том, что Украина готовится разорвать дипотношения с РФ.

Депутат Верховной рады Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, в которой подразумевается прекращение официальных дипломатических отношений между двумя странами. Как сообщает издание "Коммерсант", ссылаясь на ряд источников, данную поправку 16 ноября поддержат большинство парламентариев.

Закон сможет вступить в силу лишь после указа украинского лидера Петра Порошенко. Если он будет подписан, то на территории Украины будут закрыты российские дипучреждения, и то же самое произойдет в России с украинскими.

В этом случае Белоруссия или Швейцария будут представлять интересы Украины в РФ.