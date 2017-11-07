Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о готовности баллотироваться на пост президента РФ на выборах в 2018 году со своей программой. Окончательное решение, станет ли он кандидатом в президенты, примет съезд.

Гордон хочет провести дебаты с Путиным, но не с Собчак

Ранее о планах баллотироваться в президенты России объявили Ксения Собчак, Екатерина Гордон.