Зюганов идет на президентские выборы с программой "10 шагов к достойной жизни"
7 ноября 2017, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о готовности баллотироваться на пост президента РФ на выборах в 2018 году со своей программой. Окончательное решение, станет ли он кандидатом в президенты, примет съезд.
По словам Зюганова, все партийные организации выдвинули его в качестве кандидата в президенты. У КПРФ готова программа "Десять шагов к достойной жизни". Как отметил Зюганов в эфире Первого канала, программу партии способна реализовать только сильная команда. Он — лидер движения.
Ранее о планах баллотироваться в президенты России объявили Ксения Собчак, Екатерина Гордон.