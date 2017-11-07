Гордон хочет провести дебаты с Путиным, но не с Собчак

Екатерина Гордон, объявившая о своих планах баллотироваться на пост президента России в 2018 году, хотела бы принять участие в дебатах с Владимиром Путиным. Первой о президентских амбициях объявила телеведущая Ксения Собчак. С ней Гордон дискутировать не желает.

По словам Екатерины, она уважает Владимира Владимировича Путина, она хотела бы с ним обсудить свои предложения. У Гордон к Путину есть вопросы. "Вот с ним было бы интересно", - сказала она в интервью "Говорит Москва". По мнению Гордон, и Собчак с ней было бы не интересно дебатировать.

Почти 10 лет назад между Собчак и Гордон произошла перепалка в эфире "Маяка". Тогда радиоведущая Екатерина Гордон высказала мнение, после чего лишилась работы. Через некоторое время дамы примирились. Гордон считает Собчак хорошей журналисткой.

Отметим, предвыборная кампания еще не объявлена.