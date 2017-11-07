Лавров высказался об осквернении Вечного огня в киевском Парке Славы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал во вторник, 7 ноября, осквернение Вечного огня в киевском Парке Славы.

Дипломат назвал акт вандализма неприемлемым кощунством по отношению ко всем европейским ценностям. Кроме того, Лавров заметил, что осквернение памятников Великой Отечественной войны идет против принципов, лежащих в основе Организации Объединенных Наций, однако эти действия отнюдь не являются редкими на территории Украины, передает ТАСС.

По мнению главы МИД России, украинские власти не могут "урезонить ультрарадикалов" и неонацистов.