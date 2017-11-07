Кремль: встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС состоится

Днем во вторник, 7 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал важное заявление.

Согласно последним данным, у президентов России и США будет возможность поговорить на саммите АТЭС. Песков подчеркнул, что в настоящий момент детали встречи Владимира Путина и Дональда Трампа прорабатываются, о подробностях станет известно позже, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что российский и американский лидеры могут встретиться "на полях" саммита, однако это официально не было подтверждено.