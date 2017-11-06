«Друзья Крыма» объединились в международную ассоциацию

На конференции в Ялте учреждена международная ассоциация «Друзья Крыма». Соответствующую декларацию приняли участники мероприятия.

В документе говорится, что ассоциация, объединившая представителей более тридцати стран, будет добиваться признания легитимности референдума, на котором жители полуострова проголосовали за вхождение в состав России. Другая цель деятельности организации – «прекращение навязанной миру информационной войны», передает РИА Новости.

Ранее в понедельник, выступая на ялтинской конференции, глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Украину в том, что она проводит по отношению к своей бывшей автономии политику государственного терроризма.