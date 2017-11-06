Глава Крыма обвинил Украину в государственном терроризме
6 ноября 2017, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]
Украина проводит в отношении Крыма политику государственного терроризма. Такое мнение высказал Сергей Аксенов.Выступая на Форуме друзей Крыма, глава российского региона напомнил о том, что ранее Киев неоднократно пытался блокировать полуостров, передает РИА Новости. На прошлой неделе в Крыму были совершены диверсии на газопроводах – Аксенов уверен, что за ними стоит Украина. По словам политика, данные действия направлены, прежде всего, против мирного населения, в том числе крымских татар, о нарушениях прав которых регулярно заявляют в Киеве.
Ранее «Аргументы недели» писали, что ФСБ возбудила по фактам диверсий в Крыму три уголовных дела.