Клинцевич прокомментировал покупку Токио вооружения у США

Япония нарушит "все международные соглашения", если если решит покупать средства для перехвата и уничтожения ракет КНДР, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Дональд Трамп расхвалил американское оружие

"Тем самым она создаёт полноценные вооруженные силы, что запрещено соглашениями, достигнутыми по итогам Второй мировой войны", — сказал Клинцевич РИА Новости. Такое вооружение "может считаться не только оборонительным, но и наступательным", отметил политик.

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, по результатам которых стало известно о планах Токио усилить защиту от возможной атаки со стороны Северной Кореи. Синдзо Абэ подтвердил, что его страна намерена дополнительно закупить у США вооружения.