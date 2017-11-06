Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин не стал принимать на веру слова Трампа о том, что США производят "величайшую в мире" военную технику, прокомментировав его высказывания с иронией и лаконично. Алексей Пушков назвал самую бесстрашную армию в мире

"Да ладно", — написал Рогозин в Twitter, добавив в конце смайлик.

Дональд Трамп заявил, что случай, когда Саудовской Аравии удалось сбить ракету из Йемена, показывает превосходство оружия, которое Эр-Рияд закупает у США. Так он высказался, выступая перед бизнесменами в Японии. "Мы производим величайшую военную технику в мире. Никто к нам и близко не подступился", - считает президент США.