МИД Египта обвинил пять западных стран во вмешательстве во внутренние дела

МИД Египта вызвал в воскресенье, 5 ноября, послов Канады, Великобритании, Нидерландов, Италии и Германии, чтобы выразить протест в связи с вмешательством этих стран во внутренние дела государства.

Это связано с их критикой в ​​отношении задержания египетского адвоката Ибрагима Метвалли и суда над ним. В заявлении МИД Египта говорится, что посол Ихаб Наср, курирующий европейское направление, выразил резкий протест касательно заявления пяти стран, отметив их недопустимое вмешательство во внутренние и судебные дела страны. Также отмечены искажения в заявлениях западных государств о статусе неправительственных организаций и предполагаемом существовании пыток в египетских тюрьмах.

Ибрагим Метвалли был арестован в сентябре, когда он намеревался покинуть территорию Египта. Адвокат известен тем, что организовал гражданское общество, занимающееся поиском пропавших без вести.