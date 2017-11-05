Глава МИД Польши отказался посетить музей во Львове

Витольд Ващиковский отказался посетить Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". Как отметил директор музея, польскому министру "не хватило отваги, чести и достоинства".

Министр развернулся на пороге и ушел,

не захотев почтить память погибших, репрессированных, преследуемых в этой тюрьме украинцев, поляков, евреев, словаков, чехов и других, сообщил директор музея Руслан Забилый в Facebook.

Министр передумал посещать музей после того, как услышал ответ об оккупации Западной Украины. "Министр спросил у меня, была ли Западная Украина оккупирована в 1918 году. Я ответил, что да, что это была оккупация", - рассказал Забилый "Радио свобода".

Витольд Ващиковский находится с двухдневным визитом на Украине. Он встретится с лидерами организаций польской диаспоры Львова и Львовской области.