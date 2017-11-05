КНДР считает необходимым «приручить» Трампа физической силой

Северокорейские власти считают насильственные методы единственным способом «приручить» президента США. Об этом пишет государственная газета Rodong Sinmun. Только так, по их мнению, можно остановить «потерявшего рассудок» Трампа. Пентагон проанализировал последствия военных действий между США и КНДР

«Подверженный маразму человек не в силах совершать рациональные поступки и не понимает слов», — говорится в комментарии северокорейской газеты. Издание отмечает, что Северная Корея готова мобилизовать все свои ресурсы и у США «не будет сил противостоять этому», передает РБК.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме. По словам Трампа, Путин очень важен, потому что Россия может помочь США с КНДР и Сирией.