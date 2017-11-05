Пентагон проанализировал последствия военных действий между США и КНДР

Специалисты Пентагона оценили возможный вариант событий в случае военного конфликта с КНДР. Соответствующий документ Майкл Дюмонт, контр-адмирал, направил в палату конгресса США.

Ранее конгрессмены от Демократической партии Тед Лиу (Калифорния) и Рубен Гальего (Аризона) запросили у Пентагона

данные о возможных потерях среди гражданских и военных США в ходе возможного конфликта с КНДР, а также ожидаемый сценарий его развития.

Замдиректора Объединенного комитета начальников штабов США Дюмонт отметил в письме, что обнаружить и полностью обезвредить все северокорейские ядерные объекты возможно исключительно при вторжении в страну наземных войск США. Но Пхеньян на это может отреагировать применением химического и биологического оружия.

В оборонном ведомстве также привели возможную реакцию России и КНР. По мнению военных, эти страны решат избегать конфликта или решатся выступить на стороне США.