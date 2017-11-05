В Госдуме прокомментировали возможность восстановления военной базы на Кубе

России «не помешала бы» военная база на Кубе, в непосредственной близости от США, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя высказывание о необходимости базы члена Совфеда Франца Клинцевича. На Курилах в ближайшее время начнут создавать базу ВМФ - Клинцевич

Российская военная база на Кубе должна быть восстановлена, так Россия сможет защитить себя от недружественных действий НАТО и США, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он назвал размещение американской ПРО вокруг России недружественным шагом, который обязывает Россию защищаться и «быть везде».

По словам Шаманова, «пока позиция нынешнего руководителя (Кубы) этого не предполагает», передает РИА «Новости».

При этом Шаманов отметил, что если официальная позиция кубинского руководства поменяется, «то, наверно, это можно было бы рассматривать».