Алексей Пушков назвал самую бесстрашную армию в мире

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что "американские воины — самые бесстрашные в мире". Совфед отреагировал на слова Трампа об американцах – лучших воинах в мире

Он считает, что "самая бесстрашная армия - та, что отбила нападение Гитлера, на к-го работало пол-Европы, пока США тянули со 2-ым фронтом". Об этом российский сенатор написал в Твиттере.

Ранее Трамп заявил, что американцы являются самыми бесстрашными воинами в мире, и ни диктаторам, ни нациям, ни режимам не следует недооценивать их решимость.