Трамп надеется, что его встреча с Путиным в рамках азиатского турне состоится

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ждет встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках азиатского турне.

Данное заявление политик сделал во время перелета в Токио. Трамп сообщил журналистам, что его встреча с Путиным ожидается и добавил, что США хотят помощи российского лидера по КНДР. Кроме того, президент Штатов планирует встретиться с главами других государств в ходе своего турне, передает РИА "Новости".

Отметим, что стенограмма брифинга президента Соединенных Штатов Америки уже распространена посредством особой рассылки для представителей СМИ.