Российский посол заявил, что конгрессмены США отказались с ним встречаться

Посол России в США Анатолий Антонов сделал в субботу, 4 ноября, важное заявление. По словам дипломата, члены американского Конгресса не пожелали встречаться с ним для обсуждения ряда тем.

Накануне в рамках ежегодной конференции Российско-американской ассоциации ученых в Чикаго (США) Антонов рассказал журналистам, что ему отказали на все запросы о встрече.

Как уточняет ТАСС, посол выразил радость за то, что его американского коллегу Джона Хантсмана российские парламентарии встретили тепло, поговорили с ним и объявили о готовности взаимодействовать.