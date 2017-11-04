Журналист Гордон придумал новый способ спасти Украину

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон высказал свое мнение о дальнейшей судьбе страны. По его словам, спасти Украину могут только США. Он отметил, что у власти находятся очень умные люди, но у них нет моральных устоев.

По мнению Гордона, украинцы занимаются политикой для того, чтобы заработать деньги, а не для того, чтобы принести пользу своей стране.

Такое мнение журналист высказал в эфире программы «Вечерний прайм» телеканала «112 Украина».

Дмитрий отметил, что большинство громких убийств на Украине не имеют «российского следа», все они "совершаются из-за бабок, и надо об этом говорить".

Разобраться со своей страной самостоятельно украинцы уже не смогут, считает Гордон, и единственное, что может спасти страну – это внешнее управление. Причем именно американское, у Европы своих проблем много.

Ранее стало известно, что в окружении президента Украины Петра Порошенко в настоящее время обсуждают идею полного отказа от Донбасса. Об этом заявил политолог Кость Бондаренко.