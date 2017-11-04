Минобороны опубликовало видео удара Ту-22М3 по объектам ИГ в Сирии

В субботу, 4 ноября, российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по объектам террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в провинции Дэйр-эз-Зор. Опубликовано видео удара «Великого Новгорода» по боевикам ИГ

Министерство обороны обнародовало кадры авиаудара бомбардировщиков. Удар был нанесен по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор. Целями авиаудара стали командные пункты и склады с боеприпасами.