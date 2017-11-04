Аксенов обвинил Украину в развязывании информационной войны против России

Украина и некоторые западные страны развязали против России информационную войну. С таким обвинением в адрес Киева выступил Сергей Аксенов.

Глава Крыма отметил на своей странице в Facebook, что к подрывной работе привлечены жители полуострова, покинувшие его после присоединения к РФ. По словам Аксенова, цель оппонентов российских властей – дестабилизировать ситуацию в Крыму перед выборами президента.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам плебисцита. Ранее «Аргументы недели» процитировали командира батальона «Донбасс», который пообещал наказать жителей полуострова за их выбор, сделанный на референдуме.