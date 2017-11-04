Посольство России осудило «бессмысленные» санкции Канады

Посольство РФ в Оттаве прокомментировало санкции, которые Канада ввела против тридцати россиян. Позицию дипломатического представительства по этому вопросу озвучил его пресс-секретарь Кирилл Калинин.

Калинин отметил, что российское посольство осуждает решение о применении ограничительных мер, и назвал их бессмысленными. По словам дипломата, которого процитировало РИА Новости , Канада ввела санкции в угоду «русофобскому лобби».

О введении Оттавой ограничений в отношении тридцати граждан России стало известно накануне. В МИД РФ, комментируя данный шаг властей Канады, заявили, что ответ Москвы будет зеркальным.