МИД России закроет въезд в страну канадским русофобам

Россия зеркально ответит на санкции, введенные Канадой. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на его сайте.

Внешнеполитическое ведомство сообщило, что въезд на территорию России будет закрыт нескольким десяткам граждан Канады. Эти русофобски настроенные деятели работают на разрушение отношений Оттавы и Москвы, отмечается в заявлении.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали о том, что канадские власти применили ограничительные меры в отношении тридцати россиян, заподозренных в нарушении прав человека. В Совете Федерации, комментируя данное решение Оттавы, заявили, что Канада пытается выслужиться перед Соединенными Штатами.