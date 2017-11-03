Решение властей Канады ввести санкции в отношении тридцати россиян прокомментировали в Совете Федерации.

Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с RT отметил, что в Оттаве повторяют все действия Вашингтона, пытаясь выслужиться перед Соединенными Штатами. По словам Джабарова, к санкциям США россияне привыкли. Канадские ограничительные меры «для нас не страшнее американских», заявил член Совфеда.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что санкции против россиян были введены Канадой на основании аналога «закона Магнитского», который был принят в США пять лет назад. Одобренный Оттавой документ предусматривает применение ограничений к лицам, заподозренным в нарушении прав человека.