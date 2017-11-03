В Кремле не исключили встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС во Вьетнаме не исключается.

Данную информацию в пятницу, 3 ноября, предоставил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что в настоящий момент детали встречи глав двух государств согласовываются. Как сообщает РИА "Новости", заявление о дате и месте беседы политиков будет сделано позже.

В Кремле подчеркивают особенную важность любых контактов Путина и Трампа.

Ранее президент США сообщил, что, возможно, встретится с российским коллегой в рамках саммита АТЭС.