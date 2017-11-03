Трамп сообщил о вероятности встречи с Путиным в рамках АТЭС

Американский лидер Дональд Трамп сделал в пятницу, 3 ноября, важное заявление.

Президент США сообщил о вероятности встречи с главой России Владимиром Путиным в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News уточнил, что для него это очень важная поездка и добавил, что возможная беседа с российским лидером также очень важна для американской стороны.

Трамп подчеркнул, что РФ может помочь Штатам с КНДР и Сирией, кроме того, по его словам, следует обсудить ситуацию на Украине.