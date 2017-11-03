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Трамп сообщил о вероятности встречи с Путиным в рамках АТЭС

3 ноября 2017, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп сообщил о вероятности встречи с Путиным в рамках АТЭС
фото: globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп сделал в пятницу, 3 ноября, важное заявление.

Президент США сообщил о вероятности встречи с главой России Владимиром Путиным в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме. Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News уточнил, что для него это очень важная поездка и добавил, что возможная беседа с российским лидером также очень важна для американской стороны.

Трамп подчеркнул, что РФ может помочь Штатам с КНДР и Сирией, кроме того, по его словам, следует обсудить ситуацию на Украине.

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СКР сообщил о двойном убийстве в Москве на Дмитровском шоссе

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Лифт с пассажирами в новом доме в Подмосковье сорвался в шахту

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