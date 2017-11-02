11 глав регионов, которые ушли в отставку, получат госнаграды

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел встречу с бывшими губернаторами и главами регионов, которые ушла в отставку этой осенью.

Российский лидер отметил, что каждый из них - бывшие глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков и губернатор Псковской области Андрей Турчак на своем месте сделали максимум возможного для стабилизации экономической ситуации и создания условий для дальнейшего развития своих облстей или республик.

По словам Путина, все они будут представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах, - сообщает РИА Новости. Российский лидер отметил, что условия у них были "не сахар". "Углубляясь в те условия, в которых мы все жили и вы работали, это и внешние ограничения, и чисто объективные вещи экономического характера и глобально, и для российской экономики это были не самые лучшие времена. Но вам удалось ситуацию сохранить, стабилизировать...", - сказал Путин

В ходе встречи Николай Меркушкин предложил помочь новым главам регионов разобраться с текущими проблемами, при этом не вмешиваясь в их работу. Путин посовтовал "погрузить" новых глав регионов в проблемы региона, так как бывшие руководители это знают и понимают. Но отметил: "Это уже их дело, к чему прислушиваться, а к чему — нет".