"Спонсор" уральских коммунистов уволен за прогулы
2 ноября 2017, 14:03 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
Алексей Парфенов, вложивший немало средств в две последние выборные кампании, был уволен с поста управляющего директора "Плюс банка", сообщает пресс-служба банка.
«Плюс Банк сообщает, что в связи с утратой доверия акционера, а также вследствие неоднократного нарушения трудовой дисциплины, выраженного в прогулах, 26 октября 2017 года уволен управляющий директор ПАО «Плюс Банк» Парфенов Алексей Александрович. В связи с вышеизложенным уведомляем об отзыве всех доверенностей, выданных от имени ПАО «Плюс Банк» Парфенову Алексею Александровичу".