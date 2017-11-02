"Спонсор" уральских коммунистов уволен за прогулы

Алексей Парфенов, вложивший немало средств в две последние выборные кампании, был уволен с поста управляющего директора "Плюс банка", сообщает пресс-служба банка.

«Плюс Банк сообщает, что в связи с утратой доверия акционера, а также вследствие неоднократного нарушения трудовой дисциплины, выраженного в прогулах, 26 октября 2017 года уволен управляющий директор ПАО «Плюс Банк» Парфенов Алексей Александрович. В связи с вышеизложенным уведомляем об отзыве всех доверенностей, выданных от имени ПАО «Плюс Банк» Парфенову Алексею Александровичу".