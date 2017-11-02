Песков: новый санкционный пакет США является неприемлемым

В четверг, 2 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал новый санкционный пакет США.

В Кремле считают, что очередные ограничения со стороны Штатов являются неприемлемыми. Песков подчеркнул, что Россия выступает против этой политики, передает телеканал РЕН ТВ.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что американский закон, который предписывает следить за тем, чтобы гражданам из санкционного списка не оказывали поддержку, восприняли в РФ крайне негативно. Однако, по словам Пескова, ограничения имеют и позитивный эффект для российской экономики.