Песков: новый санкционный пакет США является неприемлемым
2 ноября 2017, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 2 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал новый санкционный пакет США.
В Кремле считают, что очередные ограничения со стороны Штатов являются неприемлемыми. Песков подчеркнул, что Россия выступает против этой политики, передает телеканал РЕН ТВ.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что американский закон, который предписывает следить за тем, чтобы гражданам из санкционного списка не оказывали поддержку, восприняли в РФ крайне негативно. Однако, по словам Пескова, ограничения имеют и позитивный эффект для российской экономики.