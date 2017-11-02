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Рябков прокомментировал объяснения Пентагона о сборе биоматериала россиян

2 ноября 2017, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

Рябков прокомментировал объяснения Пентагона о сборе биоматериала россиян
фото: globallookpress.com

В четверг, 2 ноября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал объяснения Пентагоном причин сбора биоматериала россиян.

Согласно последней информации, дипломат назвал их надуманными и сомнительными. Кроме того, Рябков заявил, что действия Соединенных Штатов Америки по сбору биопроб граждан РФ могут представлять серьезную угрозу безопасности России, передают "Известия".

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ добавил, что Москва имеет ряд вопросов в сфере биологической безопасности к американским властям.

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