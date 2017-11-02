Борис Дубровский снова стал самым влиятельным политиком Южного Урала
2 ноября 2017, 12:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский снова стал самым влиятельным политиком региона. Сегодня были подведены итоги рейтинга «Агентства политических и экономических коммуникаций» за октябрь.
Тройка лидеров осталась неизменной – это Борис Дубровский, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, глава УФСБ Юрий Никитин.
Перемены с 4 по 10 незначительны. Единственное изменение – первый раз в десятке лидеров оказался глава УМВД региона Андрей Сергеев.
Как заявил политолог Андрей Лавров, на Южном Урале сохраняется положение элит, которое сформировалось около команды губернатора, в канун форума Россия-Казахстан. Напомним, что Челябинск ждет президентов двух стран.