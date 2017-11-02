Глава МИД Японии планирует посетить Россию в ближайшее время

Глава Министерства иностранных дел Японии Таро Коно планирует посетить Россию в самое ближайшее время.

Согласно последней информации, поездка дипломата на территорию РФ состоится в ноябре или декабре. Таро Коно в рамках первой пресс-конференции после назначения на пост заявил о намерении встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а также обсудить ряд вопросов в ходе межправительственной комиссии.

Как уточняет РИА "Новости", министр иностранных дел Японии хочет как можно скорее совершить визит на территорию РФ.