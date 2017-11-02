Американский сенатор-демократ назвал российское руководство «фашистским»

Американский сенатор-демократ от Орегона Рон Уайден на слушаниях в сенате заявил, что у России «фашистское руководство», которое подрывает демократию Соединенных Штатов Америки.

«Когда нынешнее фашистское руководство России с энтузиазмом подрывает нашу демократию, Америка должна защищать ценности, которые сделали нас великими и агрессивно противостоять этому шпионажу», — отметил он.

Как сообщает ТАСС, данное заявление прозвучало в присутствии представителей интернет-компаний Facebook, Twitter и корпорации Google на сенатском спецкомитете по разведке.

Сотрудники посольства России в Штатах назвали такой поступок «неприемлемым выпадом». Комментарий появился на официальной странице посольства в Facebook: «Неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Рон Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне? Понял ли он вообще, о чем говорит?»