Американский сенатор-демократ назвал российское руководство «фашистским»
2 ноября 2017, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]
Американский сенатор-демократ от Орегона Рон Уайден на слушаниях в сенате заявил, что у России «фашистское руководство», которое подрывает демократию Соединенных Штатов Америки.
«Когда нынешнее фашистское руководство России с энтузиазмом подрывает нашу демократию, Америка должна защищать ценности, которые сделали нас великими и агрессивно противостоять этому шпионажу», — отметил он.
Как сообщает ТАСС, данное заявление прозвучало в присутствии представителей интернет-компаний Facebook, Twitter и корпорации Google на сенатском спецкомитете по разведке.
Сотрудники посольства России в Штатах назвали такой поступок «неприемлемым выпадом». Комментарий появился на официальной странице посольства в Facebook: «Неприемлемый выпад допустил сенатор от Орегона Рон Уайден, назвавший руководство России фашистским. Адекватность покинула еще одного народного избранника в Вашингтоне? Понял ли он вообще, о чем говорит?»