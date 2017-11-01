Путин подтвердил планы по поставкам газа на север Ирана через Азербайджан

Российский президент Владимир Путин подтвердил планы по поставкам газа на север Ирана по трубопроводу Азербайджана. По его словам, такое решение экономически целесообразно для российских партнеров.

Несмотря на большое производство углеводородов как в России, так и в Иране и Азербайджане, интерес к поставкам этого сырья друг другу имеется. Причиной этого, пояснил Владимир Путин, является "внутренняя логистика" трех стран. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции в Тегеране. Путин напомнил об опыте успешного сотрудничества поставщиков углеводородов в рамках ОПЕК.

Президент России Владимир Путин, находящийся с официальным визитом в столице Ирана, поблагодарил сегодня жителей Тегерана за терпение, проявленное во время передвижения кортежей лидеров России, Ирана и Азербайджана.