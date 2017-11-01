Саакашвили обвинил хакеров СБУ в блокировке его Facebook

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала его страницу в социальной сети Facebook.

"Порошенко показалась недостаточной моя блокировка на большинстве телеканалов – он и на Facebook перешел", - сказал Саакашвили и дал обещание прорваться, передают"Украинские новости". Политик отметил, что его команда приступила к устранению создавшейся проблемы.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал провести досрочные парламентские и президентские выборы на Украине.