В среду, 1 ноября, российский лидер Владимир Путин прибыл в Тегеран с официальным визитом.

Согласно последним данным, в городе сначала состоится встреча российского лидера и его иранского коллеги Хасана Роухани.

Ближе к вечеру пройдут трехсторонние переговоры глав РФ, Азербайджана и Ирана. Как отмечает сегодня РИА "Новости", в рамках переговоров будут обсуждаться обстановка в Сирии, ситуация, которая сложилась вокруг иранской ядерной программы, действия США, а также ряд вопросов экономического сотрудничества государств.

Предполагается, что в конце дня Владимир Путин проведет встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.