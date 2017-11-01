Ксения Собчак ответила на вопрос о контактах с Путиным

Ксения Собчак заявила, что никак не контактирует с президентом России.

Вопрос о связи с российским президентом вероятному кандидату на пост главы государства был задан Русской службой BBC. Собчак ответила, что их с Путиным связывает лишь то, что он работал с ее отцом. В то время Собчак было десять лет.

Ксения Собчак объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах две недели назад. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдвижение журналистки, заявил, что Кремль к этому отношения не имеет. По мнению Пескова, Собчак имеет шансы реализовать себя в политике, если будет опираться на волеизъявление россиян.