Рябков убежден, что США намеренно провоцируют Иран

В среду, 1 ноября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал серьезное заявление.

Дипломат убежден, что власти США намеренно провоцируют Иран, раскручивая "санкционную спираль". Он также добавил, что настроения в конгрессе в настоящий момент весьма "антииранские", вследствие чего за возможный провал сделки отвечать будет именно американская сторона, передает РИА "Новости".

Ранее сегодня Рябков подчеркнул, что США не демонстрируют никаких намерений наладить отношения с Россией, а от санкций против нашей страны страдает сама Америка.