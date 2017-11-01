В Крыму в ответ на резолюцию Украины посоветовали Киеву добиваться признания ИГ

Власти Крыма раскритиковали украинскую резолюцию, посвященную ситуации на полуострове.

Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что документ, внесенный Киевом в ООН, содержит требование к России по отмене решения о признании «Меджлиса крымско-татарского народа» экстремисткой организаций (запрещена в РФ). Крымский вице-премьер Дмитрий Полонский в разговоре с RT посоветовал украинским дипломатам подготовить еще один документ – о легализации ИГ (запрещена в РФ). По словам Полонского, Меджлис стоит в одном ряду с ИГ и другими террористическими группировками, поэтому исключать эту организацию из списка запрещенных Россия не будет.