Гордон назвала «досужим трепом» рассуждения о принадлежности Крыма

Журналистка Екатерина Гордон, ранее заявившая о президентских амбициях, опубликовала видео, в котором проясняла свою позицию по ряду общественно значимых вопросов. Один из них – принадлежность Крыма.

Гордон отметила, что полуостров является частью России. Все остальное, по словам журналистки, - «досужий треп».

Ранее Ксения Собчак, вероятная соперница Екатерины Гордон на выборах главы государства, заявила, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Украине. Это высказывание вызвало критику со стороны многих российских политиков. В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновской пригрозил Собчак уголовной ответственностью.