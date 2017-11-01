Глава ВЦИОМ оценил шансы Собчак в политике

Ксения Собчак имеет неплохие шансы реализовать себя в политике. Об этом заявил глава ВЦИОМ.

В разговоре с корреспондентом РИА Новости Валерий Федоров озвучил результаты опроса, которые свидетельствуют о том, что о намерении журналистки баллотироваться на пост президента знают три четверти россиян. Социолог добавил, что Собчак, обладающая качествами умелого публичного спикера, мало кого оставляет равнодушным к своим выступлениям и поступкам.

Информация о том, что Ксения Собчак собирается участвовать в выборах президента России, подтвердилась две недели назад. Накануне «Аргументы недели» писали о причинах раскола в штабе вероятного кандидата.